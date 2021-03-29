Çocukların sağlığı ön planda Çocuk kulübü tepeden tırnağa temizlendi

Düzce Belediyesi Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelede hijyen ve dezenjeksiyon çalışmalarını şehir genelinde sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz günlerde yeniden açılan Çocuk Kulübünü de düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Düzce Belediyesi dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi ile birlikte hijyen işlemi yapılan noktalarda tedbirler artırıldı. Bu kapsamda il genelinde ibadethane ve eğitim kurumları ile belediyeye ait hizmet noktaları ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Dezenfekte çalışmaları kapsamında çocukların sağlığını her şeyin üzerinde tutan Düzce Belediyesi, Çocuk Kulübü binasını dezenfekte ederek ailelerin içlerini bir nebze de olsa ferahlattı.

Ekipler, tedbirler kapsamında Çocuk Kulübünde genel dezenfeksiyon işlemlerini yaparken çalışma odaları, derslikler, asansör ve kapı girişleri gibi sık kullanılan alanları titizlikle dezenfekte etti.

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