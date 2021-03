Müstakil Sanayici İşadamları Düzce Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı Vefa Pehlivan güven tazeledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu toplantısı Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın da katılımıyla yapıldı. Tek liste gidilen seçimlerde mevcut Başkan Vefa Pehlivan yeniden başkanlığa seçildi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede konuşan Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Düzce’nin 2020 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yapan illeri arasında 31’inci sırada yer aldığının altını çizerek şunları söyledi, “Karış karış gezdiğim ve her şehrine bizzat temas ettiğim, oradaki kardeşlerimle bizzat sohbetler ederek istişarelerde bulunarak her ilin ve sektörün hatta firma ölçeğinde bile sorunlarına değindiğim süreçte bugün Düzce’deyim. Düzce ekonomisi dinamik bir yapıya sahipken, bu niteliğinde iki metropol kent, İstanbul ve Ankara arasında oluşu önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan ilin liman ve hammadde kaynaklarına yakınlığı, ulaşım kolaylığı, deniz ve doğa turizmine sahip oluşu yatırım ve yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır. Düzce'de mutlak tarım arazisi olarak tanımlanan toprakların oranı %15 civarında seyrederken, fındık üretimi ön plana çıkmaktadır. Fındık üretiminde Düzce'nin Türkiye'deki payı yüzde 15'e kadar yükselmiştir. 2020 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yapan illeri arasında 31’inci sırada ve Karadeniz Bölgesi özelinde ise 9’uncu sırada yer alan Düzce, ihracatını yüzde 30,9 oranında artırarak 245,2 milyon dolardan 321,0 milyon seviyesine çıkarmıştır. Bu dönemde toplam 131 ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Düzce’de; ilk üç sırayı Hollanda, Danimarka ve İtalya almıştır. Şehrin, üretim ve ihracattaki başarısını daha da yukarı taşımamız için önümüzde hiçbir engel bulunmuyor” dedi.



Derneğimiz gençlerimize bir aile bir yuva bir okul oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan konuşmasında, “10. yılı geride bıraktık. Dünya olarak hareketli bir yıl geçirdik. Pandemi dolayısıyla ülkeler birbirinden tıbbı ve gıda malzemesi saklar hale geldi. Bu demek oluyor ki küreselleşme sebebi ile ülkeler kendi kaynaklarını değerlendirme konusunda eksik kaldı. Kendi kaynaklarımıza yönelik yerli ve mili ürün politikamıza sahip çıkmalıyız. Bu bağlamda önemli sektörlerde kendi kendimize yetebilir bir stratejiye sahip olmalıyız. Tam da bu noktada düzce üniversitemiz iş birliği ile bir proje gerçekleştirdik. 55 ortaklı bir şirket kurduk. Bitkisel destek üzerine ürünler üretiyoruz. Laboratuvar çalışmalarını üniversitemiz yapıyor. Bu proje ilkler arasında yerini aldı. Kanaatim odur ki ülkedeki sıkıntımızın yatırımcımızın kolay paraya dayanan yatırım politikaları gütmeleridir. Dijital para herkesin gündeminde, borsa, kıymetli maden döviz gibi iş insanlarımız artık yatırımlarını bu çerçevede kullanmak istiyorlar. Fakat kendi öz kaynaklarımızla yeli ve milli üretimle ticaret yapmalıyız diye düşünüyorum. Yüksek ahlak ve yeni teknoloji anlayışıyla çıktığımız bu yolda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği bugün 11 bini aşan üyesi 60 bine yakın işletmeyi temsil eden 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan yurt içinde 89 irtibat noktası bulunan yurt dışında da 94 farklı ülkede 225 noktada hizmet veren büyük bir ailedir. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği gençlerimize bir aile bir yuva bir okul oldu. Gençlik kollarındaki çalışmaları ile iş hayatlarında tecrübe kazanıyorlar” diye konuştu.



Türkiye’de bir ilki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi ile yaptık

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çaka, üniversite ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi arasındaki iş birliğine vurgu yaptığı konuşmasında, “Geçen yıl Türkiye’de örneği olmayan hatta Dünya’daki örneği olup olmadığını da henüz araştırmadığımız çok önemli bir ortaklığa imza attık. Türkiye’de şu an bir örnek yok ki bir üniversite kendi adına tescilli markalarını bu kadar çeşitli bu kadar farklı alanlarda genel bir ortaklık yapısıyla bütünleşmiş bir şirkete lisanslamış olsun, ya da bir şirket yok ki şu anda ülkemizde ürünlerini kendi markası adı altında bütünleştirerek bir üniversitenin markalarını kendi adına lisanslamış olsun. Bu çok önemli. Hem şehrimiz hem üniversitemiz hem de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Düzce Şubesi adına çok onur verici bir gelişme. Ben her şeyden önce hem bu genel kurulun hem de üniversiteyle Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Düzce Şubesi’ni bu güzel iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

