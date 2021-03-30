31 Mart son gün SGK Müdürü Köroğlu’ndan yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusu 1 Şubat 2021'e, ödeme süresi ise 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı. SGK Müdürü Necmi Köroğlu, borçların peşin ve ilk taksitini 31 Mart tarihine kadar yatırılması gerektiğini belirterek, “SGK Sigorta Primlerinin, 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanuna istinaden, yapılandırılan Sosyal Güvenlik Alacaklarının, ilk 2 taksiti ödenmediği taktirde yapılandırma bozulacaktır.

Bu itibarla; bu kanuna istinaden yapılandırılan borçların, Peşin ve 1. taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2021 tarihi olup, Peşin ve 1. taksit bu tarihte ve öncesinde ödenmemesi halinde 7256 sayılı taksitlendirme bozulacaktır. Ayrıca; 5510/60g kapsamında Genel Sağlık Sigortası sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurması halinde; GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Yapılandırma taksitlerinin ödenmesine ilişkin detaylı bilgilerin SGK tarafından gönderilen ödeme planlarının arka sayfasında da mevcut olup, internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden bilgi alınabilecektir, İşverenlerimiz ve Sigortalılarımıza saygıyla duyurulur” ifadelerinde bulundu.

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