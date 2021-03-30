Üzerinde uyuşturucu bulununca gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'nin Gölyaka ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Gölyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçede bir şahsın üzerinden 101.5 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.