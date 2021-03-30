Silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı

– Düzce'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 26 Mart Cuma günü Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. Taraflar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, 4 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Yaralılardan İzzet Dev, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yürüten Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., A.T., M.K. ve K.Ç. tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi. 6 şahıs adli kontrolle olmak üzere, toplam 9 kişi ise serbest bırakıldı.



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