Düzce'de alkol kavgası: 2 yaralı

– Düzce'de bir kişi bahçede alkol alan kişileri uyararak uzaklaşmalarını istedi. Şahıslar bölgeden ayrılmayınca çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, Burhaniye Mahallesi Çoban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. ve K.B. boş bir evin önünde alkol almaya başladı. Bu durumu gören ve mahalleli olduğu öğrenilen E.R., şahısların bölgede alkol almamasını isteyerek evin önünden uzaklaşmalarını istedi. Şahıslar uzaklaşmak istemeyince, E.R. ile 2 şahıs arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada 2 şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan şahısları hastaneye kaldırmak istediği esnada bir şahıs ambulansa binme konusunda zorluk çıkartınca polis ekiplerince ambulansa bindirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, polis inceleme başlattı.

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