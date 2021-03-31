Dijital dönüşüm bir macera değildir

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri kapsamında düzenlenen, “Dijital Çağda İşletme Fonksiyonlarını Yeniden Düşünmek” başlıklı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Faruk Kerem Şentürk’ün yönetiminde gerçekleşen programın ilk konuşmasını Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi Gümüş gerçekleştirdi. “Pazarlamada Dijital Dönüşüm” başlıklı sunumunda insanların, kurumların ve işletmelerin değişme ve dönüşme mecburiyetinde olduklarını belirten Doç. Dr. Niyazi Gümüş, değişen tüketici ve teknolojinin, pazarlama faaliyetlerinin yeniden ele alınmasına neden olan faktörler olduğunu ifade etti.

“Dijital dönüşüm, bir macera değil, kısa süreli ve bir kişiye bırakılacak faaliyet değildir.” sözleriyle dijital dönüşümün bir ekip işi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gümüş, işletmelerin düşüncelerini, alışkanlıklarını değiştirmedikleri sürece rekabet karşısında yok olabilecekleri uyarısında bulunarak konuşmalarını sonlandırdı.

Programın diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Gür, “Ürün/Hizmet Yenilik Yönetiminde Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşmasında, Kurumsal ArGe’nin gündemini fikir belirleme, hız, teknoloji ve yetenek konularının belirlediğini dile getirdi. Dijitalleşme sürecinde; dijital iletişim araçları, dijital iş birliği araçları, büyük veri ve yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut teknolojisi ve dijital tasarım gibi alanların önemli yer tuttuğunu söyleyen Dr. Gür, dijital dünyada müşteri/tüketicinin; güncel teknoloji ve tasarım değişikliğinde hız beklediğini ve kişiselleştirme ile ürün/hizmet sürecine dahil olmak istediğini sözlerine ekledi.

Programın son konuşmacısı olan KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin ise “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yerli teknoloji geliştiren KOBİ’ler ile imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, dijital teknolojiden yararlanma düzeyini artırmak için sanayide dijitalleşme proje teklif çağrılarına sürekli çıktıklarını belirten Necdet Yaşar Şahin, destek programlarının türü, oranı ve limitleri hakkında faydalı bilgiler aktardı.

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