Kızılay’dan okullara dezenfektan standı

–Kızılay Düzce Şubesi okullara korona virüs salgını sonrasında ihtiyaç haline gelen dezenfektan ve stant bağışında bulundu.

Kızılay Düzce Şubesi, korona virüs salgını nedeni ile okullarda ihtiyaç haline gelen dezenfektan ve stantları okullara bağışlamaya devam ediyor. Yönetim kurulu üyeleri, ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek hem dezenfektan hem de stant hediye etti.

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