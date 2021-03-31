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Düzce’de sinema salonları 12 Mayısa kadar kapatıldı İşitme tarama testleri 1 Nisanda başlıyor

İHA

Düzce’de sinema salonları 12 Mayısa kadar kapatıldı İşitme tarama testleri 1 Nisanda başlıyor

– Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararlara göre Düzce’de sinema salonları 12 Mayıs 2021 tarihine kadar kapatıldı. Ayrıca Korona virüs nedeni ile uzun bir süredir yapılamayan işitme tarama testleri 1 Nisan itibari ile başlatılıyor.
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında valilik toplantı salonunda olağanüstü toplantı. Kurulca 2 karar alındı. Buna göre Sinema salonlarının 1 Nisan 2021 tarihi itibari ile açılma tarihi 12 Mayısa kadar kapalı kalması kararlaştırıldı. Ayrıca, eğitime geçici olarak ara verilmesi nedeni ile okullarda yapılan işitme tarama çalışmaları da geçici süre devam ettirilememişti. İçerisinde bulunulan kontrollü normalleşme sürecinde Düzce’de ilk okul 1. Sınıfta eğitim gören öğrencilere okul çağı işitme tarama testleri 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde okullarda yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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