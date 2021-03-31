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– Kırmızı şehirler listesine giren Düzce’de Kontrollü Normalleşme dönemi sürecinde dinamik denetim modeli kapsamında halk otobüslerinde denetim yapıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’nin kırmızı şehirlere girmesinin ardından il genelinde denetimlerin sıklaştırılmasını belirtmesinin ardından, halk otobüslerine denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi’ne bağlı ekiplerce şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimlerde araç içerisinde ki vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

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