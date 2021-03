Başkan Özlü görev süresini değerlendirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2 yıllık görev süresini değerlendirdi. Özlü görev süresi boyunca hayata geçirdiği projelerin yanı sıra devam eden ve planlanan yatırımları aktardı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de görev yapan basın mensupları ile 2 yıllık görev süresini değerlendirdi. Yerel seçimlere ‘Düzce Bizim Evimiz’ sloganıyla hazırlandıklarını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Dr. Faruk Özlü, ilk olarak göreve geldikleri andan itibaren başlattıkları Mali Kaynak Yönetimi konusuna değindi.

Başkan Özlü, “2006’dan itibaren belediyenin gelirleri giderlerinden az olmuştur. Görevi devraldıktan sonra harcamaları disipline ettik ve gelirlerimizi arttırmaya çalıştık. Bunlar bizim için çok önemliydi. Esnaflarımız başta olmak üzere piyasaya olan borçlarımızı ödedik ve yapılandırdık. Şu an Düzce Belediyesinin kapıda bekleyen alacaklısı yok. 2019 yılında 17,6 milyon, 2020 yılında ise 22 milyon TL artı verdik. Son 2 yıldır gelirlerimiz, giderlerimizden fazla. Bu parayla da borçlarımızı ödüyoruz. Pozitif bir gelirgider dengesi sağladığımızı söylemeliyim” dedi.



"Çöpten gübre üreteceğiz"

Katı Atık Yönetimi konusunda uzun zamandır sürdürülen çalışmalar sonunda mutlu sona ulaşıldığını ifade eden Başkan Özlü, “Tesis şu an üretimde ama çalışmalar daha bitmedi. Çevresinde peyzaj düzenlemeleri yapacağız. Bir sera oluşturacağız. Tesisten ilk çıkan posalar TÜBİTAK’ta analiz edildi. İlk sonuçlar çok güzel çıktı. Düzce’nin çöpü organik. Biz buradan gübre üretimi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kalorifik değeri yüksek atıklardan çimento fabrikalarının yakıt ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Tesisi bugün sizlerle gezeceğiz. Sizlerde daha yakından görme imkanına sahip olacaksınız” diye konuştu.



Düzce’ye has ulaşım sistemi

Düzce’ye has bir ulaşım sistemi geliştirdiklerini ve bu kapsamda aynı gün hem araçları hem şoförleri hem de kart sistemini değiştirdiklerini belirterek sunumuna devam eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “114 araç aldık. Toplu taşıma araçlarımızın tamamını yeniledik. İşletme maliyetlerimiz yarı yarıya azaldı. Temel olan kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıdır. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.



İlk etap mayıs ayında bitecek

Millet bahçesi 1 ve Millet Bahçesi 2 projelerine yönelik de değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, “34 ve 72 dönüm olmak üzere 2 millet bahçesi yapıyoruz. Kamuoyunda dolaşan bazı söylemler var. Onlara ithafen söylemek isterim ki; inşaat bitmeden ‘betonlaştırıyorlar’ şeklinde yaklaşımlar doğru değil. Burayı TOKİ yapıyor. Kendi yönetmelikleri doğrultusunda yapılaşma izni veriliyor. Hali hazırdaki yapılaşma limitlerin altındadır. Hepsi yasaldır. İnşallah Mayıs ayında bitireceğiz” şeklinde konuştu.



İçme suyu alt yapısına yönelik 2 dev proje

İçme suyu altyapısına yönelik de 2 büyük proje çalışması içerisinde olduklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şunları söyledi;

“Düzce’nin 50 yıllık içme suyu sorununu çözecek projeler yapıyoruz. Bıçkıderesi Büyükaçma bölgesine büyük bir regülatör yapıyoruz. Ana isale hattı 6,7 kilometrelik alanı değiştireceğiz. Yaklaşık maliyeti 140 milyon TL. Bu sene ihalesi yapılacak. Çelik borular kullanacağız. Gürcüasar deresine de bir baraj yapıyoruz. Bahçeşehir bölgemize de oradan su vereceğiz. Bir de, iki kilometrelik depoşebeke projemiz var. 30 bin m³/gün kapasiteli depo yapıyoruz. Mahallelerin girişi ve çıkışına vana yapacağız. Kaba maliyetleri ortaya çıktı. Projesi bitti. Yurt dışı kaynaklı proje destekleriyle yapacağız. Bu sene başlıyoruz inşallah. En az 56 yıl sürecek proje de mahalle bazlı ilerleyeceğiz.”



Şıralık'a spor kampüsü

Şıralık Spor Kampüsü Projesine de değinen Başkan Özlü, “Bu proje için çok uğraştık. Bir çok bölge üzerinde çalışma yaptık. En makul yer Şıralık çıktı. Buraya 10 bin kişilik bir stadyum yapıyoruz. Projesi bitti. Bakanlığa sunduk. Ardından revize ettik. Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte temelini atacağız. Düzcespor’un dışarıda antrenman yapmasının önüne geçmek adına antrenman sahasını yaptık. Amatör spor kulüpleri için de bir stat yapacağız. Burası Düzcesporun da yedek stadı olacak” dedi.



İstanbul Caddesi kent estetiği projesi

İstanbul Caddesi Kent Estetiği Projesiyle Anıtpark, Millet Bahçesi 1.Etap ve Cedidiye Meydanının birleştirileceğini belirten Başkan Dr. Faruk Özlü, “Caddeyi bazalt ve granit taşlar döşeyeceğiz. Eş zeminli olacak. Alt yapısını çek ettik ve eksiklikleri giderdik. Düzce’nin merkezinde güzel ve nezih bir alana kavuşmuş olacağız” diye konuştu.



Cedidiye meydanına cami ile uyumlu yapılaşma

Cedidiye Meydan Projesi konusunda da değerlendirmede bulunan Başkan Özlü, şöyle konuştu; “Projelendirme çalışmamız 1 yıldan uzun sürdü. 27 dükkân sahibi ile görüştük ve anlaştık. İnşaatını 6 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Meydanın bütün taşlarını yeniliyoruz. Caminin de restorasyonunu yapıyoruz. Minarelerini de tenekeden kurtarıp orijinal hale getireceğiz. Cami ile uyumlu bir yapılaşma olacak. Alt kısmında ise 104 araçlık bir otoparkımız olacak. Burada bulunan ağaçları özel bir şirket ile anlaşarak Melensupark alanına naklettik. Proje bitince alanı çok daha güzel ağaçlarla süsleyeceğiz.”



Kervan kavşağını çözüme kavuşturuyoruz

Kervan Kavşağında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan trafik sorununu da çözmek adına önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Dr. Faruk Özlü, “Karayolları ile görüşmelerimizde uzun süre sonuç alamadık. Viyadük projesi getirdiler. Doğrudan geçip giden bir duvar. Bunu yaparsak Düzce’yi ikiye bölmüş oluyorduk. Dönüşü de yok. Karayollarıyla görüşmelerimizin sonunda belediye olarak kavşağı devraldık. 3 fazlı ışıklandırma sistemi ile hayata geçireceğimiz projemizi hazırladık. Kısa süre içerisinde de hayata geçireceğiz. Kervan Kavşağı sorununu da ortadan kaldırmış olacağız” dedi.



Asar deresi, yeni pazaryeri, sanayi sitesi

Çevre Düzeni Planından Modern Sanayi Sitesi Projesine, Asar Deresi Projesinden Atıksu Arıtma Tesisi Projesine, Yeni Pazaryeri çalışmalarından Düzce Kasrı olarak bilinen alanda yapımı devam eden Mutfak Sanatları Merkezine kadar bir çok projeyi daha basın mensuplarıyla paylaşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gerçekleştirdiği sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soru cevap şeklinde devam eden değerlendirme toplantısının ardından Başkan Özlü, basın mensuplarıyla birlikte Düzce Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikasına gezdi. Program Kazı alanının ziyaret edilmesi ile sona erdi.

