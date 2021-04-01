Arkadaşının arabasını gasp eden şahıs tutuklandı

– Düzce’de geçtiğimiz günlerde arkadaşının aracını gasp eden şahıs, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonrasında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, araç ise sahibine teslim edildi.

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A, arkadaşı T.Ç. ile birlikte bir ortamda bir araya geldi. İki arkadaş kendi arasında sohbet ettiği esnada T.Ç. arabanın anahtarını alarak araç ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Arkadaşının aracını gasp ettiğini belirten S.A., polis ekiplerinden yardım istedi. Araç plakası ve şahıs üzerinde geniş kapsamlı araştırma yapan polis ekipleri, aracı şehir polis kameralarından takip ederek T.Ç.’yi daha fazla kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülerek ifadesi alınan T.Ç. daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tutuklanan şahıs Çilimli Cezaevine gönderilirken, S.A.’nın aracı polis ekiplerince teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.