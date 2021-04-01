Meclis bir kez daha Çiğdem Günal dedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce İl Genel Meclisi başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkanı Çiğdem Günal 21 meclis üyesinin de desteği ile tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Düzce İl Genel Meclisi Bakanı değişmedi. Meclis üyeleri Çiğdem Günal’a 3 yıllığına tekrar yetki verdi. Birinci Başkan vekili Fazlı Koç olurken ikinci başkan vekili ise İsmail Arsal oldu.

Günal, teşekkür konuşmasında ise “Beni seçen meclis üyelerimize teşekkür ederim. Bundan sonrada birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.