Çöken yoldaki çalışmalara sağanak yağmur engeli Durma noktasına gelen çalışmalar yağmur sonrası hızlandı

DüzceZonguldak yolunda geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelanın ardından bölgede başlatılan alternatif yol çalışmaları sağanak yağış nedeni ile durma noktasına geldi.
DüzceZonguldak Karayolu'nda geçtiğimiz hafta heyelan meydana gelmiş, yolda 90 metre çökme olmuştu. Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonrasında bölgede alternatif yol yapılma çalışmalarına başlandı. Devam eden çalışmalar, etkili olan sağanak yağmur sebebiyle zaman zaman durma noktasına geldi. Yağışın ardından çalışmaları hızlandıran ekipler, hava şartlarının el vermesi halinde Pazartesi gününe kadar alternatif yolu açmayı planlıyor.
Öte yandan D655 Karayolunu kullanarak Zonguldak'a gitmek isteyen sürücüler SakaryaKocaali'ye, Zonguldak'dan Düzce'ye gitmek isteyen sürücüler ise EreğliZonguldakBolu yoluna yönlendiriliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.