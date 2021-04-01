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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de yeni bulvarlarla trafik rahatlayacak

İHA

Düzce’de yeni bulvarlarla trafik rahatlayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin kronikleşmiş sorunlarından olan trafik sıkışıklığının giderilmesi noktasında alternatif güzergahların oluşturulması için Bakan Karaosmanoğlu’ndan tam destek aldı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de trafik sorununu çözmek, yeni projeleri hayata geçirmek için yoğum mesai harcıyor. Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarındaki trafik yükünün hafifletilmesi, kent içi bulvarın açılması yönünde bir proje yaptıklarını belirten Başkan Özlü, “Bu kavşakların rahatlaması gerekiyor. Kuzey Doğu Çevre Yolu Çamköy’e kadar yapıldı. Yeni güzergahta Çamköy’den gireceğiz, Aynalı ve Vakıf köylerinden devam edip Çilimli’nin güneyinden Gölyaka’ya bağlanacağız. Bu projenin bitmesi bizi rahatlatacak ancak kamulaştırmalar olacağı için işin bitmesi uzun sürecek. Biz de başka alternatif olarak bir proje üzerinde daha çalıştık. Kent içi bulvarlar dediğimiz proje. Çamköy’den girip Hal Kavşağına bağlanıyoruz ve Hal Kavşağından Otogara bağlanıyoruz. Birisi yaklaşık 5 diğeri de 6 kilometre uzunluğunda olacak. Bu yolları açtık, alt yapısını yaptıktan sonra asfaltlamasını yapacağız” dedi.
Başkan Özlü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile de görüşme yaptığını belirterek ağır tonajlı araçlar için Çamköy sapağından Hal Kavşağına kadar Melen suyunun kenarından kamulaştırma ihtiyacı olmayan bir yol güzergahı belirlediklerini söyledi.
Karayolları teknik ekibinin Düzce’de incelemelerde bulunduğunu kaydeden Başkan Özlü, “Ulaştırma Bakanımıza da bu konuları arz ettik. Kendileri de konuya sıcak baktı. Teknik ekip de yol güzergahında çalışma yaptılar ve olumlu bir rapor hazırladılar. Bunu yaptığımız zaman; Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat Kavşakları rahatlayacak. Düzce’nin içinden geçen araç sayısı azalacak ve bir yıl içinde bitecek. Zemin etüdü ve projesi yapılacak. Ardından da trafiği rahatlatmak için kent içi bulvarları açacağız” ifadelerini kullandı.

Karayolları Düzce şefliği kurulacak
Düzce’de karayollarının bakım onarım ve yeni yol yapım çalışmalarının daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi için Karayolları Düzce Şefliğinin kurulmasını istediklerini ve Ulaştırma ve bu konuda da Alt Yapı Bakanlığından tam destek aldıklarının altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Biz Bolu Şefliğine bağlıyız. Kısa zamanda Akçakoca yolu üzerinde bir şeflik kurulacak. Biz de bu sayede Bolu’dan bağımsız olarak bakım, onarım çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şefliğin kurulması, meydana gelen olaylara daha kısa sürede müdahale imkanı sağlayacaktır. Şefliğin Düzce’ye kurulmasında İl Başkanımız Mustafa Keskin ve Milletvekilimiz Ayşe Keşir’e katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Takım oyuncusu olarak birlik beraberlik içinde Düzce’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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