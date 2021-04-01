Düzce'de heyelanın olduğu bölgede yeni yol çalışmaları sürüyor



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 karayolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, alternatif yol oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yolun hafta sonu açılması hedefleniyor.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde 27 Mart tarihinde heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek araçlar SakaryaKocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise ZonguldakEreğli yoluna yönlendirildi.

Heyelan olan bölgede trafik akışının sağlanması için alternatif yol çalışmaları başladı. Karayolları ekipleri, heyelanın olduğu bölgenin yanında fındık bahçeleri içinden yeni yol açarken, dolgu çalışmaları da sürüyor. Havaların iyi gitmesi durumunda hafta sonu servis yolu asfaltlanarak ulaşım sağlanacak. Heyelan nedeniyle çöken kısımda ise teknik çalışmalar sürüyor. Bu kısmında ise çalışmaların 100 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-01 15:53:20



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