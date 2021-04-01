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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Koloğlu’ndan Aydoğan’a ziyaret

İHA

Başkan Koloğlu’ndan Aydoğan’a ziyaret

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan’ı ziyaret etti.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte Sakarya’da bir takım ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Karayolları birinci Şube Müdürlüğü 17. Şube Şefi Osman Gülcan’ı ardından TEİAŞ Sakarya Bölge Müdürü Yüksel Yavuz'u makamında ziyaret ettiler. Başkan Koloğlu son olarak ise
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan'ı ziyaret ederek imar ve şehirleşme ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulundular.

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