Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İş adamlarının yaptığı bir okul bizim üç okul yapmamıza bedel" Başkan Özlü talep etti, Bakan söz verdi Bakan Selçuk’tan Öğretmen evi sözü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ağırladı. Düzce’de yapımı devam eden okullarla ilgili bilgi veren Özlü, Bakan Selçuk’tan Düzce Öğretmenevinin kalıcı bir yere taşınarak kapasitesinin artırılması konusunda destek sözü aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iş adamlarının desteği ile yapılan okullarla ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Onların yaptığı bir okul bizim yaptığımız üç okula bedel” ifadelerini kullandı.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Düzce’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile belediye binasında bir araya geldi. Ziyarete Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AK Parti teşkilat başkanları ve iş insanları Kasım Aktaş, Ercan Coşkun ve Kenan Varol da katıldı. Düzce’de şehir içinde kalan mevcut ve yapımı devam okullarla ilgili sunumu Bakan Selçuk ile paylaşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Şehir merkezinde kalan ve ikili eğitim yapan son 3 okulumuzun yapımı belediyemiz gayretleri ile devam etmektedir. Eksik kalması durumunda sizlerden bu okulların tamamlanması noktasında maddi destek talep ediyoruz. Mustafa Kemal ve İsmetpaşa Ortaokulları ile Azmimilli ilköğretim okulları şehir merkezinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Kasım Aktaş Ortaokulu da iş insanımız Kasım Aktaş’ın destekleri ile hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni eğitimöğretim yılına yetiştireceğiz” ifadelerinde bulundu.



“İş adamlarının verdiği destek için teşekkürler”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Düzce Öğretmenevinin eski ve kapasitesinin yetersiz olduğunu belirten Özlü, yeni yapılacak Düzce Öğretmenevinin sözünü aldı. Düzce’nin eğitim anlamındaki fiziki şartlarının olgunlaştırılması ile beraber atölyelere de ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Öğretmenevi için yatırım programımıza bakarak kalıcı bir öğretmenevini Düzce’ye kazandıralım. Ayrıca iş insanlarımızın eğitime destek vermesi gerçekten önemli ve onların yaptığı bir okul bizim yaptığımız üç okula bedel. Sizlere yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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