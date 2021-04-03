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Kırmızı renge dönen Düzce’de 83 bin 910 kişi aşılandı

İHA

Kırmızı renge dönen Düzce’de 83 bin 910 kişi aşılandı

Korona virüs (Covid19) vakalarının artış gösterdiği Düzce, çok yüksek risk grubunda yer alarak haritada kırmızı renge döndü. Kırmızı olan Düzce’de il genelinde toplamda 83 bin 910 kişiye Covid19 aşısı uygulandı.
Korona virüs vaka artışının yükselmesiyle birlikte Düzce’nin de aralarında bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller grubunda yer alarak haritada kırmızı renge döndü. Vaka artışlarıyla birlikte aşılanma hızında da artış görüldü. Buna göre aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Düzce’de toplam 47 bin 887 kişiye 1. doz Covid19 aşısı yapıldı. Düzce’de ayrıca 36 bin 23 kişiye de 2. doz Covid19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 83 bin 910 kişiye Covid19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci devam ediyor.
Çevre illerden Bolu’da toplamda 93 bin 658, Zonguldak’ta 158 bin 934, Sakarya’da 211 bin 333 kişi aşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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