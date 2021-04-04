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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelan meydana gelen yoldaki çalışmalar havadan görüntülendi

İHA

Heyelan meydana gelen yoldaki çalışmalar havadan görüntülendi

– Düzce Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan servis yolunun çalışmaları sürüyor. Yarın açılması planlanan yolun çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta sağanak yağış ile beraber DüzceZonguldak yolunda heyelan meydana gelmiş ve yol trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçlar farklı yollara yönlendirilirken, binek araçlar ise köy yollarından Akçakoca ve Ereğli’ye gidiyor. Heyelan olan bölgede Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları Genel Müdürlüğünün incelemelerinin ardından ilk olarak bölgede servis yolu yapılması kararlaştırılmıştı. Heyelan yaşanan yolun 20 metre gerisine karayolları ekipleri tarafından yeni servis yolu açıldı. Açılan servis yolunda asfalt serme işlemleri tamamlandı. Tek şeritli gidiş geliş olarak hazırlanan yolda, bariyerler, su kanalları ve levhalama çalışmaları da yapılıyor. Yapılan çalışmalar havadan görüntülenirken, yol çizgileri de çizildi. Pazartesi gününe kadar DüzceZonguldak bağlantısının servis yolunun açılması planlanıyor.

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