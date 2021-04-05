Sokağa çıkmak için iki gün sabredemeyenlere yarım milyon ceza Kısıtlamaya uymayanlara 503 bin lira ceza kesildi

– Düzce'de 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira ceza yazıldı.

Çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce’de uzun bir aranın ardından tekrar 56 saat sokağa çıkma yasağı uygulandı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlem caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 145 kişi ve 5 işletmeye 503 bin 5 lira idari para cezası uygulandı.

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