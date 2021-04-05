Düzce’de STK'lardan bildiriye kınama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de STK'lardan bildiriye kınama

İHA

Düzce’de STK'lardan bildiriye kınama

– Düzce’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 104 emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamada, “104 eski amiral ve savundukları anlayışı şiddetle kınıyoruz” denildi.
Düzce’deki STK’lar yağmura rağmen Anıtpark’ta bir araya gelerek hafta sonu emekli amiraller tarafından yayınlanan bildiriye tepki geldi. Düzce Esnaf Odaları Başkanı Mustafa Kayıkçı tarafından yapılan basın açıklamasında, “Geçtiğimiz günlerde şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ilişkileri yıllar önce kesilmiş fakat hala kendini görev başında zanneden 104 eski askerin Montrö Antlaşması ve gündeme dair konular ile ilgili yapmış oldukları talihsiz ortak açıklama dolayısıyla bugün burada sivil toplum örgütleri olarak bir aradayız. Türk milletinin tarih boyunca defalarca azap çektiği darbe ve darbe seviciler vesayet zincirleri iç ve dış mihraplar yine bugün de kirli yüzlerini bir kez daha göstermişlerdir. Yıllarca en üst kademelerde görev yapmış, günü geldiğinde emekli olmuş şanlı Türk ordusunun eski bir ferdi olarak kendilerine özel araç ve koruma tahsil edilmiş amirallerin üzerlerine vazife olmayan hadlerine olmayan konular hakkında hem de gece yarısı açıklama yapıyor olmaları kabul edilemez. Bu ülke siz ve hizmet ettiğiniz anlayışı 15 Temmuz’da tarihin tozlu sayfalarına son kez gömmüştür. Bizler Türk sivil toplum kuruluşları olarak her zaman halkın iradesinin yanında duracağız. Halkın iradesine, seçilmişlere ayar vermeye ülkelerimizin politikalarını kendilerince dizayn etmeye kalkan bu ve benzeri girişimlerin her zaman karşısında duracağız. Halkın iradesiyle, halkın isteğiyle ülkemizin başında bulunan devlet ve siyaset insanlarına devletin kademelerine ve hatta şanlı Türk ordusuna, emekli olmuş 104 subay ayar veremez. 104 eski amiral ve savundukları anlayışı şiddetle kınıyoruz. Kendilerine gerekli cevabı en kısa sürede, ön en üst perdeden verilmesini talep ediyoruz. Bunlar paşa mı maşa mı olduklarını çok yakında adalete sirayet eden bu konu ortaya çıkacaktır. Ancak bundan cesaret alıp hiç kimse bu yola kalkışmasın. Bu sefer 15 Temmuz gibi olmayacağız. Bu sefer toplum anlayışıyla sokağa ne şekil ineceğimizi Dünya görecek” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koltuk yakıyorlardı, zabıta anında müdahale etti
YEREL HABERLER Koltuk yakıyorlardı, zabıta anında müdahale etti
Sokağa çıkmak için iki gün sabredemeyenlere yarım milyon ceza Kısıtlamaya uymayanlara 503 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkmak için iki gün sabredemeyenlere yarım ...
Bu karışım mide rahatsızlığına şifa oluyor Bir yıl fermente edilen zeytinyağı, kudret narı ve propolis birleşti, ortaya çıkan karışım yok satıyor
YEREL HABERLER Bu karışım mide rahatsızlığına şifa oluyor Bir yıl ...
Akçakoca yolu trafiğe açıldı Ana yol için çalışmalar başlatıldı
YEREL HABERLER Akçakoca yolu trafiğe açıldı Ana yol için çalışmalar ...
Hızlı satış sistemleri marketlere büyük avantaj getirdi
YEREL HABERLER Hızlı satış sistemleri marketlere büyük avantaj ...
Düzce'de heyelan olan bölgede yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Düzce'de heyelan olan bölgede yol ulaşıma açıldı
Kısıtlamaya uymayan genç kadına 1 paket sigara 3 bin 469 liraya mal oldu Şehir merkezinde polis denetim yaptı, vatandaşlar balkonlardan izledi 2 saatlik uygulamada 83 bin 256 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan genç kadına 1 paket sigara 3 bin ...
Babalarıyla tartışan 2 genç kız, KADES'e ihbarda bulundu Baba gözaltına alındı
YEREL HABERLER Babalarıyla tartışan 2 genç kız, KADES'e ihbarda ...
15 ayrı noktada 120 polis denetim yaptı 77 kişiye 267 bin 113 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER 15 ayrı noktada 120 polis denetim yaptı 77 kişiye 267 ...
Kısıtlama trafik denetiminde vatandaşlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kısıtlama trafik denetiminde vatandaşlara ceza yağdı
Heyelan meydana gelen yoldaki çalışmalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Heyelan meydana gelen yoldaki çalışmalar havadan ...
Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor Vali Cevdet Atay “Servis yolu pazar günü hizmete açılacak”
YEREL HABERLER Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor Vali ...
Müdürler iş adamları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdürler iş adamları ile bir araya geldi
Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Ulaşım saatlerinde yeni düzenleme yapıldı
Düzce’de ithalat ihracatı geçti
YEREL HABERLER Düzce’de ithalat ihracatı geçti
Oda başkanları ile tarımsal projeler değerlendirildi
YEREL HABERLER Oda başkanları ile tarımsal projeler değerlendirildi
Ehliyetsiz sürücü gece kartallarından kaçamadı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü gece kartallarından kaçamadı
Kırmızı renge dönen Düzce’de 83 bin 910 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Kırmızı renge dönen Düzce’de 83 bin 910 kişi aşılandı
Düzce’de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Düzce’de cadde ve sokaklar boş kaldı
Yoldan çıkan otomobil bariyerleri yerinden söküp refüje çıktı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil bariyerleri yerinden söküp ...
Düzce’de boşanma oranı düştü 2 bin 324 kişi ise evlenmek için evet dedi
YEREL HABERLER Düzce’de boşanma oranı düştü 2 bin 324 kişi ise ...
Doğadan toplanan mantarlara dikkat Uzmanından zehirlenme uyarı: “Dağdan bulduğunuz mantarları yemeyin” “Zehirlenme vakalarında acil müdahale çok önemli”
YEREL HABERLER Doğadan toplanan mantarlara dikkat Uzmanından ...
Düzce’de kayıtlı araç sayısı 116 bini geçti
YEREL HABERLER Düzce’de kayıtlı araç sayısı 116 bini geçti