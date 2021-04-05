Düzce’de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

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DüzceAkçakoca D655 karayolunda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce’de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle, D655 karayolunun Boğaziçi, Kabalak, Şifalı Su, Çiçekpınar, Tepeköy bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D655 karayolunda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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