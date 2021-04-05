Sivirikaya ikinci oldu

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Konya’da düzenlenen Trap Federasyon Kupasında Düzceli Milli atıcı Servet Sivrikaya ikinci oldu.

24 Nisan tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Trap Federasyon Kupasına Düzce’den Servet Sivrikaya, Beytullah Balkancı ve Özgür Sivrikaya katıldı.

Trap Federasyon Kupasında Düzce’yi temsil eden Milli atıcı Servet Sivrikaya ikinci oldu.

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