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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce doğal taş üretiminde iddialı konuma geliyor

İHA

Düzce doğal taş üretiminde iddialı konuma geliyor

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, doğal taş üretimini sadece 4 ayda 7 bin metrekareye çıkardıklarını söyledi.
Düzce’nin doğal taş, beton ve bordür üretimleri için kurulan ancak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve gelmesinin ardından vizyon değişikliğine giden BelTAŞ, üretimini dış ticarete de açtı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5 yıldır kapalı olan mermer bölümünün tekrardan açıldığına dikkat çekerek, “Batı Karadeniz bölgesinde bu çapta bir fabrika yok. Nakliye, fiyat ve çeşitlilik bakımından bölgeye büyük avantaj sağlıyoruz. Böyle olunca da şirket iş hacmini arttırdı. 2019 yılında 5 bin 392 metreküp olan beton üretimini 2020 yılında 81 bin 267 metreküpe çıkardık. 2019 yılında 153 metrekare olan doğal taş üretimini ise sadece 4 ayda 7 bin metrekareye çıkardık” şeklinde konuştu.

Çevreci şantiye olacağız
Düzce Belediyesi şantiyesinin çevreci şantiyelere namzet olduğunu bunun için de gereken bütün şartları yerine getireceklerini vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Şantiyemizin örnek ve öncü bir şantiye olmasını istiyoruz. 100 dönümlük alanda kurulu olan şantiye ve idari binasının etrafı ne kadar ağaç gerekiyorsa o kadar ağaçla donatılacak. İş Güvenliği açısından revirimizi kuruldu. Öngörülen ne varsa yaparak örnek bir şantiye haline gelecek” ifadelerinde bulundu.

Sergi salonu haziranda hizmete giriyor
Başkan Özlü, satış ofisi ve sergi salonu yapmak için inşaatın mayıs ayı sonunda tamamlanacağını belirterek, “D100 karayolu üzerinde 120 metrekare bina ve 120 metrekare de camdan showroom yapıyoruz. Herkesin ürettiğimiz taşları görmesini istiyoruz. Doğaltaşların ve mermerlerin uygulama metotlarını ve döşeme şekillerini göstereceğiz. Böylece satış kapasitesini de artırmış olacağız” şeklinde konuştu.

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