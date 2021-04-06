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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi yeni markasıyla üretime başladı

İHA

Düzce Üniversitesi yeni markasıyla üretime başladı

– Düzce Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) konusunda üretime başladı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve koordinasyonu Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı kapsamında, Çevre ve Sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi ilan edilen Düzce Üniversitesi GTT konusunda üretim faaliyetlerine başladı. Sağlık alanında GTT konusunda ihtisaslaşan Düzce Üniversitesi, daha önce bu konuda geliştirdiği ürünlerin satışı için Dülife, Apidevera, Melenis ve Herbynia markalarını tescillemiş ve Türkiye’de bir ilki başararak, bu tescilli markalarını, bölge girişimcileri tarafından kurulan bir şirkete lisanslamıştı.
Düzce Üniversitesi 2021 yılı itibariyle, markalaşma konusunda yeni bir strateji ile hem ‘Sağlık’ alanında ihtisaslaşma konusu olan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp”, hem de ‘Çevre’ alanında ihtisaslaşma konusu olan “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” ile ilgili üreteceği tüm ürünler için tek bir çatı marka olmak üzere, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yeni bir marka tesciline başvurdu.
Değer üreten Düzce Üniversitesi’nin yeni değeri Univera da tıpkı daha önce tescillediği markaları gibi üniversiteye özgü bir felsefeyi barındırıyor. Neredeyse tüm kadim dil ailelerinde bir anlamı olan “Vera”, Latince’de “Doğru”, Slav dillerinde “Gerçek”, Arapça’da ise “Günahtan/Kusurdan/Hatadan Kaçınan” anlamlarını taşıyor. Bir üniversiteye ve onun uzman personeline ilişkin vurguyla Univera, “bilimin doğru ve gerçekçi süzgecinden geçmiş, kusur ve aldatmacadan uzak” ürün grubunu temsil eden bir marka olarak, bu felsefesini somut ürünlere yansıtıyor.
5 ayrı logo ile temsil edilen Univera’nın yeşil logosu bitkisel ürünleri, kırmızı logosu kozmetik ürünleri, bal rengi logosu arıcılık ürünlerini, mavi renkli logosu tarımsal atıklardan elde edilen ürünleri barındırırken, siyah logo ise markanın çatı logo vasfını teşkil ediyor.
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde faaliyet gösteren ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 1 Milyon TL hibe ile kurulan Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi, Düzce Üniversitesi’nin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünleri üretirken, aynı zamanda endüstriye de nitelikli fason üretim hizmeti veriyor.
Mart 2021 itibariyle Univera markalı 6 bin adet ürün üreten Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi, ayrıca endüstriden 64 bin şişe dolum ve etiketleme siparişi aldı. Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi, sahip olduğu cihazlarla endüstri kuruluşlarına sadece nihai ürün üretmeyip, tıbbi bitki yağı, tozu ve ekstraktı gibi çeşitli hammaddeleri likit veya liyofilize formda üretebilme kapasitesine de sahip.
Dezenfektan, krem, kolonya, tıbbi bitki yağı, tıbbi bitki ekstraktı, tıbbi mantar, bal, propolis, arı zehri, arı sütü, saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, tarımsal atıklardan elde edilmiş sanatsal kağıt, kompost, malç, odun sirkesi gibi oldukça geniş bir portföye sahip Ünivera markalı ürünler, hiçbir şekilde fason üretim yaptırılmaksızın tamamen MARKA desteği ile kurulan Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi bünyesinde üretilip, yeni satış ofisinde tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Merkezin bünyesinde; Gıda, Gıda Takviyesi ve Kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün geliştirme, hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla Sıvı Dolum Hattı, Krem Dolum Hattı, Kapsül Dolum Hattı, TozGranül Dolum Hattı, Etiketleme Makinesi, Bitki Öğütücü, Kurutma Fırını, Distilasyon Ünitesi gibi oldukça geniş bir yelpazede bileşen içeren makine parkuru oluşturuldu. 2019 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan "Kozmetik Firma Kayıt Onayı" alan Düzce Üniversitesi, Üretim Merkezi’nin faaliyete geçmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İşletme Kayıt Belgesi alarak Gıda Ürünleri için de üretim izni aldı.
Uluslararası standartlarda GMP ve ISO belgelendirme süreci devam eden Merkez, tüm üretimini Düzce Üniversitesi'nin uzman personeli ile yapmakta ve üretim süreçlerinin hiçbir aşamasında fason hizmet alımı gerçekleştirmemektedir. Düzce Üniversitesi Endüstriyel Üretim Merkezi, bölgede bu kapasite ve bu niteliklere haiz tek tesis vasfına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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