Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. D-655 kara yoluna çıkmak isteyen Sultan Gül idaresindeki 81 AK 907 plakalı otomobil, Alper Kurnaz (17) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü Alper Kurnaz ile beraberindeki Soner Danış (14) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-06 14:48:55



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