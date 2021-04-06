DTSO’nun web sitesi yenilendi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) web sitesi, yeni yüzü ile hizmet vermeye başladı.

DTSO yenilenen web sitesi hizmet vermeye başladı. Kurumsal web sitesi için kentin Dijital Reklam Ajanslarından Serbay Interactive altyapısını tercih etti. Serbay Interactive tarafından hayata geçirilen web sitesi mobil cihazlar ile uyumlu görünümü kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlıyor.

Yenilenen sitede DTSO ile ilgili genel bilgilerin, duyuru ve ilanların yanı sıra online borç sorgulama, online faaliyet belgesi, kapasite raporu başvuru, dolaşım belgeleri, başvuru evrakları gibi birçok hizmet ve raporlar ilgili en güncel bilgiler yer alıyor. Sosyal ağlar ile destekli olan web sitesi vatandaşlara daha hızlı ve daha kolay ulaşma imkanı sağlayacak.

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