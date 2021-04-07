Sevgilisiyle tartışarak kaçmaya çalışan kadını 1 km uzakta buldular Kaçarken ev terlikleri ayağından çıkan kadın koruma altına alındı

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– Düzce’de gece saatlerinde sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonucu ev terlikleriyle kaçan kadının kaçmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. Ekipler, kaçarken terlikleri ayağından çıkan kadını 1 kilometre uzakta bularak koruma altına aldı.

Düzce’nin Konuralp Mevkii Orhangazi Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda sevgili olan Seda C. İsimli kadın ile Uğur P. İsimli şahıs evde tartışmaya başladı. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine Seda C. terlikleriyle evden yardım isteyerek kaçtı. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını evden 1 kilometre uzakta bularak koruma altına alırken Uğur P. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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