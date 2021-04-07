Ömer Faruk Çelebi: "Öğretmenlere aşı konusunda öncelik verilmeli"

– Eğitim BirSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, öğretmen ve eğitim çalışanlarına korona virüs aşısı konusunda öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi sebebiyle alınacak tedbirlerin ve uygulamaların değişiklik gösterdiğini ifade eden Eğitim BirSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, bu durumdan eğitim camiasının olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekti. Pandemi sürecinin zorluğuna değinen Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta öğrencilerin öğrenme kayıpları telafi edilmek istenirken, diğer taraftan can kaybı vermeden bu süreci yürütmek gerekiyor. Zira öğrenme kayıplarının telafisi olur, lakin yitirilen canların telafisi olmaz. Öğretmeneğitim çalışanları, görevleri ve hizmet sundukları kitle gereği sayısal açıdan büyük bir kitleyle doğrudan ve dolaylı olarak temas halinde ya da temas kurma zorunluluğu altındadır. Bu nedenle hem eğitim çalışanlarının korunması hem de eğitim çalışanları kaynaklı bulaşı riskinin azaltılması amacıyla; öğretmenlere/eğitim çalışanlarına aşı konusunda öncelik verilmesi, virüsle mücadelede takdiri olmaktan çıkıp, zorunlu hale gelmiştir. Başta yüz yüze eğitimin uygulandığı okullarda görev yapan öğretmeneğitim çalışanları olmak üzere, eğitim çalışanlarının aşıda öncelikli olması (öğrenciler açısından da korunma zemini üretmenin yanında) yüz yüze eğitim kaynaklı virüsle mücadele risklerini de en aza indirecektir. Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik aşı önceliği kararını ivedilikle hayata geçirmek ve vaka artışını göz önünde bulundurarak bir süreliğine uzaktan eğitime geçmek de dahil önemli kararlar almak üzere MEB, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ivedilikle bir araya gelmeli ve harekete geçmelidir"



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