İtfaiyeden çöp yangınına anında müdahale

Düzce Küçük Sanayi Sitesinde daha önce katı atık vahşi depolama alanında çıkan yangına Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Küçük Sanayi Sitesi alanında öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın haberini alan Düzce Belediyesi Zabıta ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Alanda yeni başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile çok büyümeden kontrol altına alınarak soğutma işlemlerine başlandı.

Düzce İtfaiyesi eski katı atık vahşi depolama alanını sık sık kontrol ederek olası yangınlara anında müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.