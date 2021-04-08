Kar yağışı uyarısı

– Düzce Valiliği yoğun buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi.

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, meteorolojik uyarı yaptı. Yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde ‘Düzce, Zonguldak, Bartın) yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, zamanla etkisini artırarak karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Yağışın 8 Nisan 2021 saat 15:00 ile 9 Nisan 2021 saat 12:00 arasında etkili olması bekleniyor.

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