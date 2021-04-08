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Montunu mendil satan çocuğa verdi; o anları bir sürücü görüntüledi

DHA

Montunu mendil satan çocuğa verdi; o anları bir sürücü görüntüledi


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Tugay Çınar (25), yağmurlu havada mendil satan bir çocuğa aracından inerek montunu verdi. Davranışıyla sosyal medyada takdir toplayan Çınar, "O an elimden o geldi. Keşke daha fazla yardım edebilseydim" dedi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bir firmada sevkiyat sorumlusu olarak çalışan Tugay Çınar, Düzce'de, D-100 karayolu Çoban mevkiinde kırmızı ışıkta aracıyla beklediği sırada, yanına gelen kağıt mendil satan çocuğun yağmur nedeniyle üşüdüğünü gördü.Tugay Çınar aracından inerek montunu çocuğa verdi. Bu sırada başka bir sürücü ise o anları kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. Video kısa süre içerisinde onlarca kişi tarafından paylaşıldı ve Tugay Çınar´dan övgülerle bahsedildi.
'İÇİMDEN ÖYLE BİR AN MONTUMU VERMEK GEÇTİ'
Tugay Çınar çocuğu görünce içinden montunu vermek geldiğini belirterek, "Kamera olduğunu bilseydim zaten böyle bir işe girmezdim. Genç yaşta bir arkadaşımız kağıt mendil satıyordu. Üşüdüğünü gördüm. O anda içimden montumu vermek geldi. Montumu verdim. Teşekkür etti ve vedalaştık. Bu soğukta dışarıda olması beni çok etkiledi. İçimden öyle bir an montumu vermek geçti. Keşke elimden daha çok şey gelse ve yardım edebilseydim. Ama o an elimden sadece montu vermek geldi. Bu şekilde yardım edebildim. Ben montsuz kaldım ama alırız sorun yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-04-08 18:38:02

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