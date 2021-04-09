İkinci el araç alacaklara önemli uyarı: "Mağduriyet yaşamaması için ekspertize kesinlikle gidilmelidir"

– İkinci el araç alacak olanlara uyarılar yapan uzmanlar, alımsatımlarda mağduriyet yaşanmaması için ekspertize gidilmesinin şart olduğunu vurguladı.

İkinci el oto pazarı yaz aylarının gelmesi ile birlikte tekrar hareketlenmeye başladı. Korona virüs salgını sonrasında değeri neredeyse iki katına çıkan otomobilleri almak isteyenler için ise önemli uyarılar yapıldı. İkinci el otomobilin kusurlu olup olmadığını en iyi kontrol edenlerin ekspertizler olduğunu belirten İhsan Açıkgöz, kendi şehirlerinden başka şehirlere gideceklerin mağduriyet yaşamadan bazı işlemleri rahat bir şekilde yapabileceklerini belirtti.



Başka şehirden araç almaya gideceklere önemli uyarı

Düzce Yeni Sanayi sitesinde 1.5 yıldır oto ekspertiz olarak, hizmet veren İhsan Açıkgöz, ikinci el araç alacakların öncelikle ön kontrolleri yapması gerektiğini vurguladı. Açıkgöz, “İkinci el araç alacak insan öncelikle, şehir dışından geliyorsa 5664’e bir kısa mesaj atmalı. Bu araç için ön bilgidir. Araç daha önce bir kazaya karışmış mı, kaskodan veya sigortadan yapıldı ise bunu net bir şekilde görebilir. Bir de PTT’nin bir uygulaması var. Telefonda aplikasyonu indirip oraya mesaj atmalı. Bu da aracın TÜVTÜRK muayenesinden geçmiş kilometre verilerini verir. Eğer bunları yaptığında kafasına yatıyorsa sonra şehir dışından buraya gelmelidir, öncelikle dikkat edilmesi gerek husus budur. Diğer türlü insanlar buraya mesaj atmamış kilometre sorgulamamış olarak geliyor ve burada mağduriyet yaşıyor. Araç alıcılarına tavsiyem gelmeden önce bu dediklerime dikkat etmeleridir. Geldikten sonra kurumsal bir ekspertize gitmelidir. Diğer türlü tabii ki satıcıların da bir beyanı oluyor fakat her satıcı dürüst olmadığı için veya dürüsttür fakat aldığı kişiden dolayı problem yaşamıştır. Bundan dolayı iki tarafın da mağduriyet yaşamaması için ekspertize kesinlikle gidilmelidir” dedi.



“Alanda satanda kandırmadan ticaret yapmalı”

Otomobil alım satımlarda vatandaşların birbirlerini kandırmadan ticaret yapmaları gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, “Aracımızı kontrol ettikten sonra, sonuçta öncelikle alıcıların unutmaması gereken husus ikinci el araç alıyor olmaları. Yani bu da demek oluyor ki araçlarda ufak tefek masraflar çıkar. Sonra diyelim ki büyük bir masraf var veya büyük bir kazaya karışmış bunda da ikinci olarak yine bunları bilerek alması. Mesela araçta iki üç parça değişen var, 10 bin TL hasar kaydı var ama bunu hatasız diye alırsa eğer vatandaş sonra satarken bundan ciddi zararlar görür. Bundan dolayı da öncelikle alırken bilerek alması çünkü hiç satmaz araba yoktur. Kazalıdır ona göre fiyatı vardır, hasarlıdır ona göre fiyatı vardır, sağlamdır ona göre fiyatı vardır. Burada önemli olan, dikkat edilmesi gereken iki tarafın da birbirini kandırmadan ticaret yapması eğer iki tarafta dürüst bir şekilde, araç ortada incelenir iki tarafın da bilgisi olursa, fiyatta da ona göre anlaşılırsa bu ticaretten kimse zarar görmez” diye konuştu.

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