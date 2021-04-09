Öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret

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– Akçakoca Gönül Yavuz İlkokulu öğrencileri Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle polisleri ziyaret etti.

Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gönül Yavuz İlkokulu öğrencileri ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. Polislerle sohbet eden öğrenciler merak ettikleri soruları sordular ve Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılını kutladılar.

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