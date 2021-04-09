Resim sanatında çizim teknikleri anlatıldı

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Sanat Galerisinde Resim Teknikleri Semineri” etkinliği öğrencilerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen’in ve Grafik Tasarım Programı Öğr. Gör. Sevgi Bayram Korkut’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte; davetli konuşmacı, Suadiye Sanat Galerisinin Kurucusu ve Resim Eğitimcisi Ayşın Sal Oruç, Sanat Galerisi ve Resim Teknikleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Sanat Galerisi nedir ve hayatımızdaki etkileri nelerdir, konuları ile sunumuna başlayan Ayşın Sal Oruç, Sanat eserlerinin çerçevelenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, karakalem, füzen, suluboya, guaj, lavi, yağlıboya, akrilik teknikleri ve sanatsal yardımcı malzemeler hakkında yöntem ve malzeme bilgisi vererek video ile örnek çalışma uygulamalar gösterdi.

Ayşın Sal Oruç, Galeride sergilenmekte olan farklı malzeme ve tekniklerle yapılmış çalışmaları katılımcılarla paylaştıktan sonra öğrencilerden gelen soruları da cevaplayarak sunumunu sonlandırdı.

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