Düzce´de Hasanlar Barajı doldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, sulama ve enerji amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı, tamamen doldu. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, son yağışlarla yüzlerinin güldüğünü, çiftçinin sorun yaşamayacağını söyledi.

Düzce´de tarım arazilerinin sulanmasında ve enerji amacıyla kullanılan Hasanlar Barajı´nda kasım-aralık aylarında su seviyesi, yüzde 20 seviyelerinin altına düştü. Mart ve nisan aylarında yağışlar ve eriyen karlar, 37,5 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın yüzde 100 seviyesine ulaşmasını sağladı. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Son yağışlar yüzümüzü güldürdü. Baraj son safhasına ulaştı. Düzce çiftçisi, çeltik, mısır, kabak ekicisi sulama sorunu yaşamayacak, demektir. Çiftçilerimiz su konusunda rahat olsunlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tugay BEKTAŞ

2021-04-09 12:20:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.