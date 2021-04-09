Kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla komşusunun cipini yaktı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, A.T.Ç., kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu İ.S.´nin cipini yaktı.

Olay, gece saatlerinde Düzce Bahçeköy köyünde meydana geldi. A.T.Ç., komşusu İ.S.´nin kız kardeşini taciz ettiğini iddia ederek görüşmek istedi. İ.S. cipi ile kaçmaya başladı. İ.S. bir süre sonra aracını Küçük Sanayi Sitesi mevkiine bırakarak kaçtı. A.T.Ç. yanında bulunan iki kişiyle birlikte İ.S.´ye ait cipin camını kırarak, aracı Bahçeköy köyünde Melen Çayı kenarına götürerek ateşe verdi. Aracı yaktığı anları görüntüleyen A.T.Ç. tehditler savurdu. Araç alev alev yanarken, geriye metal yığını kaldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri aracı yakan A.T.Ç. ile yanında bulunan A.Ç. ve S.Ç.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-09 13:50:27



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