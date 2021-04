Parmak ısırtan lezzetler kitaplaştırıldı

Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan, bölgenin gastronomi turizmine büyük katkı sağlayacak olan "Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları Kitabı" baskıya girdi. 281 çeşit lezzet sırlarını içeren kitap büyük bir titizlik ile hazırlandı.

Düzce Belediyesi tarafından, bölge kültürünün önemli bir parçası olan Düzce mutfağını kurumsallaştıracak bir çalışmaya imza atıldı. Düzce Beltur A.Ş. bünyesinde kurulan Düzce Mutfak Sanatları Merkezine rehberlik edecek olan "Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları Kitabı" hazırlandı. "Geleneklerimizle geleceğe" sloganı ile hazırlanan, Düzce mutfağının birbirinden leziz ve kendine has yemeklerinin yer aldığı kitapta 32 çeşit çorba, 59 çeşit salata meze ve zeytinyağlılar, 74 çeşit ana yemek, 48 çeşit hamur işi mantı ve makarna, 10 çeşit ekmek, 36 çeşit tatlı, 22 çeşit diğer yiyecek ve içecekler olmak üzere toplam 281 farklı tarifi içerisinde barındırıyor.



Her yiyeceğin bir yolculuk hikayesi var

Gastronomi bilimi için nesilden nesile geçecek eşsiz bir eser hazırlandığının altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Konuralp Gazi diyarı Düzce’nin kendine özgü ürünlerinin harmanıyla oluşmuş lezzet sırlarını içeren bu kitap, büyük bir özen ve titizlikle hazırlandı. Kitabın oluşmasında görünen görünmeyen birçok insanın katkısı oldu. Hikâyelerde gizlenmiş Düzce’ye ait ne kadar yemek varsa bulabildiğimiz, siz değerli okuyucuların bilgisine sunulmak üzere bu kitapta bir araya getirildi. Elbette her yiyeceğin bir yolculuk hikâyesi var. Ulaşılabilmiş hikâyeler eşliğinde hazırlanan bu kitap, geleceğe atılan kalıcı bir adım oldu. Yemek yapmak bir sanattır. Pek bilinmese de; güzel şehrimiz Düzce’de uzun yıllardır bu sanatın en güzeli icra ediliyor. Düzce’nin bu engin kültürünü hak ettiği gibi tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

Kitap önümüzdeki günlerde dağıtıma başlanarak raflardaki yerini alacak.

