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Düzce'de TEM yolunda 12 araç çarpıştı: 8 yaralı 

DHA

Düzce'de TEM yolunda 12 araç çarpıştı: 8 yaralı 


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda 12 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinin önünde meydana geldi. Karla karışık yağmur nedeniyle araçlar ardı ardına çarpıştı. 1 TIR, 1 minibüs ve 10 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 8 kişi Düzce´de bulunan hastanelere kaldırıldı. İstanbul istikametine giden araçlar yol kenarındaki tesise yönlendirilerek, buradan yola girmeleri sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ederken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-04-09 19:38:14

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