Hem safari yapıp eğlendiler, hem de birbirlerine yardım ettiler Off-Roadcılar kar safarisi yaptı Yolda kalan araçları yine kendileri çektiler

–Düzce’nin yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında Offroad araçları olanlar kar safarisi yaptı. Safari esnasında yolda kalan araçları kurtarmak yine kendilerine kaldı. Hem offroad yaparak adrenalin yaşadılar hem de yardımlaştılar.

Düzce'de offroad tutkunları, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında araçları ile birlikte safari yaptı. Düzce’de yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlıkları 50 santimetreye ulaşması sonrasında Düzce Safari OffRoad Kulübü üyeleri de adrenalin tutkularını gidermek için beyaz örtü ile kaplanan alanlarda kar safarisi yaptı. Arazi araçları ile birlikte Odayeri Yaylasına doğru yola çıkan kulüp üyeleri adrenalin dolu anlar yaşadı. Bazı kulüp üyeleri güzergah üzerinde yolda kalıp ilerleyemeyince diğer kulüp üyelerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Hem eğlenen üyeler hem de birbirlerine yardım etti.

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