Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde, Düzce´nin Beyköy beldesinde meydana geldi. Düzce Organize Sanayi Bölgesi´nde 01 EEH 89 plakalı otomobili gören polis ekibi, `dur´ ihtarında bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Abdülkadir S. ve Kudret K. gözaltına alınırken, hırsızlık suçlarından arandıkları, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-04-11 13:06:06
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