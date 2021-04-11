Kovalamacada çaldıkları otomobille yakalandılar 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce´nin Beyköy beldesinde meydana geldi. Düzce Organize Sanayi Bölgesi´nde 01 EEH 89 plakalı otomobili gören polis ekibi, `dur´ ihtarında bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Abdülkadir S. ve Kudret K. gözaltına alınırken, hırsızlık suçlarından arandıkları, aracın da çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-11 13:06:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.