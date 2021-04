Başkan yardımcısı Kasapoğlu istifa etti

– Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, başkan yardımcılığı görevinden kendi işlerinde yaşadığı sorun yüzünden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Yardımcısı Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kendi işlerimde yaşadığım sorunlar sebebiyle Düzce Belediyesinde 2 yıldır sürdürmekte olduğum başkan yardımcılığı görevimi bırakmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte meclis üyesi olarak çalışmaya devam edeceğim. Hayatımın her döneminde ve her kulvarında üstlendiğim her işi elimden geldiğince iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bana maddi ve manevi olarak zarar dahi verse insanları üzmemek, kırmamak, mağdur etmemek üzerine hareket ettim. İstemeden hata da yapsam asla bu niyetimin dışına çıkmadım, hatamı telafi etmek için yine uğraştım. Bundan sonra da yine ayni şekilde devam edeceğim. Bireysel olarak yasadığım sorunları aşmadan topluma faydalı olabilmek mümkün olmadığı için tüm gayretimi bu donemde islerime vererek ilerleyeceğim. Şahsi islerinde sorun yasayan birinin her ne kadar iyi niyetli de olsa bu makamda bulunmasını da doğru bulmuyorum. İşlerimizi daha sağlıklı şekilde ilerletebilmek için mali faaliyetlerimizi geçici olarak durdurduğumuz andan itibaren çok üzücü ve kırıcı şeyler yasadım. Bireysel olarak diyalog kurduğum kendimi ifade ettiğim kimsenin benimle ilgili olumsuz kanaate sahip olmayacağını düşünüyorum çünkü gerçekten zorluk ta yasasam tüm imkanlarımı seferber edip çare üretmeye gayret gösteriyorum. Bu süreçte hep bunu yapmaya çalıştım. Geçici olarak yaşadığım bu donemi aşacak gücüm ve azmim var. İnşallah belirlediğimiz şekilde ilerleyip tüm sorunlarımızın da üstesinden geleceğiz. Ancak karşıma çıkan bir zorluğun üzücü ve kırıcı söylemlere dönüşmesi bu surecin izi olarak bende kalacak. İnşallah kısa bir zaman sonra yine amaç edindiğim şekilde topluma faydalı bir insan olarak hayatıma devam edeceğim. Hayatimin her kulvarında yanımda duran destek olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.