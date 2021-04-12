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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dış ticarette dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı

İHA

Dış ticarette dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “Covid19’la Yaşamayı Öğrendik. Şimdi Dünyaya Maskeli Açılma Zamanı” başlıklı seminerde İnanç Lojistikten Mahmut Baş bilgi ve deneyimlerini anlattı.
Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Akçakoca MYO Öğr. Gör. Serap Çakır Çömlekçi’nin yaptığı seminerin açılışında konuşan Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, iş deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacak olan konuşmacılara teşekkür ederek, seminerin faydalı olması temennisinde bulundu.
Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra katılımcılar; Teslim ve Ödeme Şekilleri, Dış Ticaret Rejimi, İhracat Uygulamaları ve İthalatİhracat Gümrük Uygulamaları konuları hakkında bilgilendirildi.
Yaklaşık 5 saat süren seminerde; İnanç Lojistik Teşvik Uzmanı Mahmut Baş, ülkemizin konumu itibariyle çok iyi bir yerde olduğunu söyleyerek, ülkemizin bulunduğu konum, ithalat ve ihracat ticaretinde avantaj sağladığını ifade etti. Bugün etrafının yangın yeri olmasına rağmen, bu durumun fırsat olarak düşünülmesi gerektiğini dile getiren Mahmut Baş, bu ülkelerin yeniden yapılandırılacağını ve ülke olarak Türk firmalarının da bu yapılandırmada olması için girişimlerde bulunması gerektiğini vurguladı.
Ticarette sözleşmelerin dikkatlice okunup imzalanmasının altını çizen misafir konuşmacı, sözleşme metinlerinde kullanılan terimlerin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Firmaların bir takım kelime oyunlarıyla karşı tarafa önemli yaptırımlar yükleyebileceği bilgisini paylaşan Baş, ticaret yapılırken risklerin çok iyi hesaplanmasının önemine değindi.
Ticarette sigortanın mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Mahmut Baş, ticaret yapılacak firmaların araştırılarak, ticari işlemlere başlanılması tavsiyesinde bulundu. Dış ticaret yapılacak ülkede gözlemci şirket varsa onunla iş birliği yapmanın firmaların yararına olacağını söyleyen konuşmacı, ticarette kurumsallığın yanında karşılıklı güvenin de etkili olduğunu dile getirdi.
Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Mahmut Baş, tüm katılımcılara teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı.

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