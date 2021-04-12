Düzce´de 24 köy yolu, kardan kapandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

Düzce´de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-04-12 10:13:43



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