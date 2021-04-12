Vali Atay Konuralp Gazi Gençlik Merkezini ziyaret etti

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bahçeşehir bölgesinde bulunan Konuralp Gazi Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Bölgesinde bulunan Konuralp Gazi Gençlik Merkezinde Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yapılmakta olan kurslar hakkında Vali Cevdet Atay’a bilgi verdi. Vali Atay, Konuralp Gazi Gençlik Merkezi’nin içerisinde bulunan kursları gezerek buradaki antrenör ve eğitimcilerle görüştü. Ziyaretin sonunda sporcular Vali Cevdet Atay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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