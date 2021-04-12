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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftüler toplantısı bu ay merkez ilçede yapıldı

İHA

Müftüler toplantısı bu ay merkez ilçede yapıldı

– Düzce'de her ay düzenli olarak bir araya gelen İlçe müftüleri Nisan ayı toplantısını merkez ilçede gerçekleştirdi.
Düzce Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla her ay mutat olarak düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, COVİD19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda İl Müftülüğü ev sahipliğinde yapıldı. İl Müftüsü Rüstem Can’ın başkanlığında, Müftü yardımcıları ve İlçe Müftülerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, müftülüklerce yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması, mevzuatla ilgili genel konuların istişare edilmesi, daha önce belirlenen gündem maddeleri üzerine yapılan faaliyet ve çalışmalar ile, İlçe Müftülüklerinin problemleri ve ihtiyaçları konuşuldu.

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