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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açık dersin bu haftaki konusu Zaman yönetimi oldu

İHA

– Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Açık Ders" uygulamasında bu hafta, "Zaman Yönetimi" başlığı altında, zamanın önemine ve etkili kullanım yöntemleri ele alındı.

Açık dersin bu haftaki konusu Zaman yönetimi oldu

– Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “Açık Ders” uygulamasında bu hafta, “Zaman Yönetimi” başlığı altında, zamanın önemine ve etkili kullanım yöntemleri ele alındı.
Zamanı etkin kullanamama, zaman darlığı çekme ya da zamanın bol olduğunu düşünürken, geçip giden zamanın farkında olamama gibi sorunlarla karşılaşıldığını söyleyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Öznur Bozkurt, yapılacakları açık ve net belirlememek, zamanın da etkili kullanılamamasına neden olduğunu ifade etti. “Zamanını kontrol eden, hayatını daha kolay kontrol eder.” diyen Bozkurt, zamanın; tasarruf edilmesi, yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması ve satın alınması mümkün olmayan bir kaynak olduğunu söyledi.

“Zamanımızın %6070 Arasındaki Süresi Boşa Akıp Gidiyor”
Zamanın türlerini; gerçek zaman, algılanan zaman ve biyolojik zaman olarak 3’e ayıran Doç. Dr. Bozkurt, gerçek zamanı; ölçüp gözlenebilen, nesnellik gösterebilen zaman türü, algılanan zamanı; gerçek zamana bağlı olmadan psikolojik anlamda algılanan zaman türü olduğunu söylerken, biyolojik zamanı ise; bedensel olarak algılanan zaman türü olarak açıkladı. Yapılan bazı gözlemlere göre normal koşullarda, çalışma yaşamında bir insanın sahip olduğu potansiyelinin, belirlenen zaman içerisinde sadece %30’u ile %40’ının kullandığı tahmin edildiğini söyleyen Bozkurt, geriye kalan %6070 arasındaki sürenin ise boşa akıp gittiğini ifade etti.

“Öncelikleriniz En Değerlileriniz Olsun”
Kişinin amaçlarının açık ve iyi belirlenmemiş olması, önceliklerin belirlenmemiş olması, kişinin ne yapacağını bilmemesi zamanı etkin kullanamamasının nedenleri arasında olduğunu dile getiren Doç. Dr. Bozkurt, değer verilen, önemli şeylere öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Önemli olana öncelik vermenin; yaşamı amaçlar doğrultusunda sürdürmeyi sağladığını söyleyen Doç. Dr. Öznur Bozkurt, “Yaptıklarımız, yaşamımızdaki en önemli şeylere katkıda bulunmadığında, eyvah deriz. İnsanın hayatında eyvahlar ve keşkeler ne kadar çok ise, zaman da o kadar kötü kullanılmış ve yönetilmiştir.” diyerek; “Hayatta başarı merdivenlerini tek tek çıktınız; ancak en üst basamağa geldiğinizde aniden merdivenin yanlış duvara dayalı olduğunu gördünüz, ne hissedersiniz?” sorusunu sordu.

“Erteleme Bir Hastalıktır!”
Ertelemenin de uzmanlara göre tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen konuşmacı, yapılacak her iş için bir zaman gerektiğini ve zamanın da oldukça pahalı olduğunu dile getirerek, erteleme alışkanlığının en önemli zaman yönetimi tuzaklardan birisi olduğunu vurguladı. Zamanın nasıl yönetildiğini anlamak içi; “Hayatınızda istediğiniz sonuçları hedeflediğiniz süre içerisinde alabiliyor musunuz? Zaman darlığı çekiyor musunuz? Kendinizi yeterince geliştiriyor musunuz? Sevdiğiniz kişileri ihmal ettiğiniz oluyor mu? Çok fazla işiniz olduğunu düşünüyor musunuz? İşiniz için öncelikleriniz belirli mi? Tekrarlarla zaman kaybettiğiniz oluyor mu?” gibi soruların cevaplanması gerektiğini söyleyen Öznur Bozkurt, sorulan bu sorulara olumsuz cevapların verilmesi hayatın rastgele yaşandığının göstergesi olduğunu ifade etti. Odaklanmanın önemine de değinen Doç. Dr. Öznur Bozkurt, başarılı kişilerin gösterdikleri ortak davranışın odaklanmak olduğunu vurguladı. Başarılı insanların belli bir hedef seçerek, tüm çabalarını bu konuya yönlendirdiklerini dile getiren konuşmacı, odaklanmak için; hedef belirlemenin, plan yapmanın ve zamanı doğru işler için kullanmanın altını çizdi.

“Yapılması Gereken İşler Ertelenmeden Yapılmalı”
Başarı için zorunlu işlerin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Bozkurt, “Yasal, mali işler yapılmazsa kişinin geleceği, özgürlüğü tehlikeye girer. İnsani, ailevi işler yapılmazsa kişi yalnızlığa mahkum olur ve iç huzuru azalır. Sağlık, kişisel ve benzeri işler yapılmazsa kişinin yaşam kalitesi düşer.” diyerek, yapılması zorunlu işlerin ertelenmeden zamanında yapılması gerektiğin vurguladı. Bütün işlere kişinin yetişemeyeceğini ifade eden Doç. Dr. Öznur Bozkurt, iş yükünü azaltmak için; devretmeyi ya da önemsememeyi bilmek gerektiğinin altını çizdi. Başarmak için planlamanın önemine değinen Bozkurt, “Ajandanızı geleceğe yönelik işler için kullanabilirsiniz. Günlü olarak yapılacaklar listesi hazırlayın. Bu sizin sadece zaman doldurmadığınızı, aksine hedeflerinize doğru hareket ettiğinizi gösterir. Plandaki gecikmeleri önlemek için bitirme tarihini belirleyin. İlk önce sıkıcı olan işi yapın. Şimdi yapın. Ödüllendirme sistemi kullanın. İşleri küçük bölümlere ayırın. Sizi uyaracak biriyle anlaşın.” dedi.

“Zaman Tuzaklarına Dikkat Edin!”
Konuşmasında bazı zaman tuzaklarının da altını çizen Bozkurt, bu tuzakları; “Kişinin başkalarının kendisini her arayışta ve kendisi ile görüşme isteğinde bulunulduğunda görüşmeye hazır ve istekli olması. Kişinin önemsiz dahi olsa, her konuyu (evrakı) kendisinin bitirmeyi istemesi. Gereksiz ayrıntılara dalmak. Saatlerdir çalışıyormuş gibi davranmak. Dikkat eksikliği ve kişinin zaman tuzaklarını yakalayamaması ve bunları önleme çabası içinde olmaması.” şeklinde sıraladı.

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