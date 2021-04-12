Düzce Belediyesi taşkın nöbetinde

– Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kenti susuz bırakmamak için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Sel ve taşkından dolayı Beyköy regülatöründe meydana gelen arızayı gideren ekipler, olası taşkınlara karşı da önlem almaya devam ediyor. Ayrıca kanalizasyon şebekesine gelişi güzel atılan atıklar şebekede tıkanmalara neden olurken, ekipler mazgal ve kanalları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nisan yağmurları nedeniyle geçtiğimiz günlerde Uğur suyunda meydana gelen taşkın, Beyköy Regülatörü su alım sahasında arızaya neden oldu. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri su alım sahasındaki arızanın kaynağını kısa sürede tespit ederek çalışmalara başladı. Taşkın sonrası tesisteki havuzlarda biriken kum ve çakılların arızaya neden olduğunu belirleyen ekipler, Regülatör girişindeki birikintileri kaldırıyor. Düzcelilerin mağdur olmaması için 7/24 esasına göre çalışan ve su kesintisi olmadan işlemleri sürdüren ekipler, regülatör girişinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, aralıksız devam Nisan yağmurları nedeniyle taşma noktasına gelen mazgal ve kanalları da tek tek kontrol ediyor. Kanalizasyon ve baca temizliği de yapan ekipler, vatandaşları özellikle kanalizasyon hatlarını tıkayacak atıkların atılmaması konusunda uyarıyor. Kullanılan artıkların mutlaka çöp kutularında biriktirilerek sadece çöpe atılması gerektiğini ifade eden ekipler, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istiyor.

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