Mezunların sergisi online yapılıyor

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– Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 20192020 Akademik Yılı Resim ve Heykel lisans bölümü mezunları çevrim içi olarak “Mezuniyet Sergisi’ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide, mezun öğrencilerin birbirinden değerli Resim ve Heykel eserleri yer alıyor. Mezunların aldıkları nitelikli teorik bilgilerle sanatsal yeteneklerini harmanladığı sergi, sanata ilgi duyanlara farklı perspektifler sunuyor. Sergide; Resul Sarı, Güzin Dilara Kılıç, Büşra Mutlu, Esra Karaman, Elif Akıncı, Şule Karamahmutoğlu, Elif Paş, Hasene Akkaya, Zarife Acarlı, Can Açıkgöz, Oğuz Yıldırım, Rabia Elif Can, Büşra Özgürel, Emine Erdağ ve İlker Yıldırım’ın eserleri sergileniyor. https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinde yer alan Mezuniyet Sergisi, 1219 Nisan 2021 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

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